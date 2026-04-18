Nuova attività a Terni il sogno diventa realtà | Abbino uno stile casual ad elegante puntando su originalità e creatività

A Terni è stata aperta una nuova attività di abbigliamento chiamata ‘Cloud’, situata in una posizione centrale vicino a corso Tacito. La titolare, una giovane donna di ventidue anni, ha deciso di combinare uno stile casual ed elegante, puntando su originalità e creatività. L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi e l’obiettivo è offrire capi che uniscono comfort e stile, rivolgendosi a un pubblico alla ricerca di novità nel settore moda locale.

Ventidue anni compiuti, idee chiare e determinazione forte nel perseguire un sogno. Nei giorni scorsi Nicole Canori ha inaugurato ‘Cloud’ negozio di abbigliamento collocato in una zona centralissima della città, a pochi metri da corso Tacito. Un percorso delineato fin dopo le scuole superiori.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate I giovani che sfidano la crisi, così il sogno di Beatrice diventa realtà: a Terni arriva “Estetica B”Un importante traguardo imprenditoriale per una giovane di Terni che, con determinazione e passione, sta costruendo il proprio futuro nel settore del... Leggi anche: Con la nuova Jeep® Compass l’avventura diventa uno stile di vita Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, commercio: una giovane punta su via Mancini. Le novità; Nuovo ospedale di Terni, ricomincia il braccio di ferro tra Palazzo Spada e Regione Umbria; Terni, 20 aprile: Convegno Scuola della Costituzione o Scuola-azienda?; Salute al femminile al Santa Maria di Terni per la nuova edizione della Open Week. Terni, largo alle palestre: nuova apertura in via Mazzini. I movimenti del commerciodi Ma. Gi. Pen. Largo alle palestre a Terni. In città dopo le due aperture di GreenTheory in strada di Cospea e Palazzo Briganti (corso Vecchio) – e la terza al momento solo annunciata sui social in z ... umbria24.it Via libera alla nuova sede regionale di TerniUn profondo miglioramento degli spazi e delle attività amministrative che si pone l'obiettivo di riorganizzare gli uffici che la Regione Umbria possiede nella città di Terni, rendendo più funzionali ... ansa.it Oggi abbiamo intervistato Salvatore Zammataro, titolare della nuova attività SPEED BIKE a Scordia Un negozio dedicato al mondo del ciclismo: biciclette per bambini e adulti, mountain bike, accessori e assistenza tecnica per tutti i ciclisti. L’inaugurazion - facebook.com facebook