Nuova attività a Terni il sogno diventa realtà | Abbino uno stile casual ad elegante puntando su originalità e creatività

Da ternitoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni è stata aperta una nuova attività di abbigliamento chiamata ‘Cloud’, situata in una posizione centrale vicino a corso Tacito. La titolare, una giovane donna di ventidue anni, ha deciso di combinare uno stile casual ed elegante, puntando su originalità e creatività. L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi e l’obiettivo è offrire capi che uniscono comfort e stile, rivolgendosi a un pubblico alla ricerca di novità nel settore moda locale.

Ventidue anni compiuti, idee chiare e determinazione forte nel perseguire un sogno. Nei giorni scorsi Nicole Canori ha inaugurato ‘Cloud’ negozio di abbigliamento collocato in una zona centralissima della città, a pochi metri da corso Tacito. Un percorso delineato fin dopo le scuole superiori.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

I giovani che sfidano la crisi, così il sogno di Beatrice diventa realtà: a Terni arriva “Estetica B”Un importante traguardo imprenditoriale per una giovane di Terni che, con determinazione e passione, sta costruendo il proprio futuro nel settore del...

Leggi anche: Con la nuova Jeep® Compass l’avventura diventa uno stile di vita

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Terni, commercio: una giovane punta su via Mancini. Le novità; Nuovo ospedale di Terni, ricomincia il braccio di ferro tra Palazzo Spada e Regione Umbria; Terni, 20 aprile: Convegno Scuola della Costituzione o Scuola-azienda?; Salute al femminile al Santa Maria di Terni per la nuova edizione della Open Week.

Terni, largo alle palestre: nuova apertura in via Mazzini. I movimenti del commerciodi Ma. Gi. Pen. Largo alle palestre a Terni. In città dopo le due aperture di GreenTheory in strada di Cospea e Palazzo Briganti (corso Vecchio) – e la terza al momento solo annunciata sui social in z ... umbria24.it

Via libera alla nuova sede regionale di TerniUn profondo miglioramento degli spazi e delle attività amministrative che si pone l'obiettivo di riorganizzare gli uffici che la Regione Umbria possiede nella città di Terni, rendendo più funzionali ... ansa.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.