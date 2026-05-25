Le diocesi italiane affrontano un calo delle vocazioni sacerdotali, che riduce il numero di preti disponibili. Di conseguenza, le strutture ecclesiastiche si affidano a laici e donne come guide pastorali. La diminuzione dei sacerdoti implica una riorganizzazione delle attività religiose e una redistribuzione delle responsabilità nelle parrocchie, con alcune chiese che faticano a mantenere i servizi essenziali. La situazione si presenta come una sfida per la gestione delle comunità religiose.

Vocazioni in calo e diocesi che corrono al riparo. Sempre meno preti, sacerdoti che devono dividersi tra le chiese, parrocchie in affanno, non bastano più nemmeno i religiosi e i preti stranieri. Per rispondere a questa emergenza vocazionale, la diocesi di Verona ha deciso di dare spazio ai laici e alle donne, che diventano «guide pastorali» delle parrocchie, in soccorso ai parroci. A sollevare il problema – e a spingere per questa apertura – è stata l’assemblea diocesana, ovvero l’incontro periodico dell’intera comunità cristiana, convocata dal vescovo monsignor Domenico Pompili. «Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità», è la proposizione votata dai circa 3mila presenti al summit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Verona parte la rivoluzione delle diocesi. Meno preti? Laici e donne "guide pastorali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Verona, meno preti: le parrocchie aprono alla guida di donne e laiciIn alcune parrocchie di Verona, sono state avviate modifiche nella guida delle comunità religiose, con donne e laici che assumono ruoli di...

Verona, mancano i sacerdoti: la diocesi apre alle donneA Verona, la diocesi cerca di affrontare la carenza di sacerdoti aprendo alle donne e ai laici come guide pastorali nelle parrocchie.

Temi più discussi: Dopo Amici, il trionfo tra le mura di casa: parte da Verona l'Instore Tour di Lorenzo / VIDEOINTERVISTA; Damiano Tommasi, l'eredità delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi per Verona · Milano Cortina 2026; Hellas Verona-Roma 0-2: highlights e interviste; Verona, via libera a supermercato e residenze al posto dell'ex lanificio Tiberghien.

Torna a casa Lele Con #Ndicka infortunato, #Ghilardi è atteso titolare contro il #Verona che lo ha lanciato in A nel match che vale la #Champions. Nella prima parte solo 5 spezzoni per lui, da gennaio 22 presenze @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com

[FootballMeetsData] Le probabilità dell'AC Milan di entrare tra le prime 4 nel corso della stagione 2025/26 di Serie A. reddit

Nasce Rugby Verona, la nuova società parte da Academy e squadre giovaniliLa primavera fa sbocciare i nuovi fiori del rugby a Verona. Era la fine di febbraio da quando Raffaella Vittadello, presidente di Verona Rugby, ha annunciato che alla fine della stagione tutte le ... corrieredelveneto.corriere.it

Parte da Verona una proposta di riforma della Medicina GeneralePartendo dalla sua lunga esperienza professionale a capo della divisione chirurgica dell’ospedale di Verona, il professor Cordiano pone l’ospedale virtuale della medicina generale al centro di un ... rainews.it