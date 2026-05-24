Verona mancano i sacerdoti | la diocesi apre alle donne

A Verona, la diocesi cerca di affrontare la carenza di sacerdoti aprendo alle donne e ai laici come guide pastorali nelle parrocchie. La decisione arriva in risposta alla diminuzione delle vocazioni religiose. La diocesi intende coinvolgere persone non ordinate per sostenere le attività spirituali e pastorali, sostituendo temporaneamente o permanentemente i sacerdoti assenti. La scelta riguarda principalmente ruoli di supporto e accompagnamento all’interno delle comunità parrocchiali.

La crisi delle vocazioni investe anche la diocesi di Verona: per far fronte alla mancanza di sacerdoti, ha deciso di aprire alle donne e ai laici, nella figura di guide pastorali, da destinare alle parrocchie. “Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità“, è stato detto all’assemblea diocesana, presente il vescovo scaligero Domenico Pompili, e riportato da L’Arena di Verona. “Si avvalgono – è stato aggiunto – della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice. Hanno cura che negli organismi di partecipazione siano presenti anche le donne”. Nella parrocchie senza la presenza di un presbitero, viene spiegato ancora durante l’assemblea, la vita della comunità viene affidata a una guida pastorale e questo compito può essere affidato anche a laici e laiche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riflessione conclusiva all'Assemblea Diocesana Veronese 2026

Notizie e thread social correlati

A Verona mancano sacerdoti, la Chiesa corre ai ripari: la diocesi apre alle donneA Verona, la diocesi cerca di affrontare la carenza di sacerdoti aprendo alle donne.

Mancano i sacerdoti, il vescovo affida le parrocchie a donne e laiciA causa della diminuzione di sacerdoti, le parrocchie della diocesi di Verona saranno gestite anche da donne e laici.

Chiesa in crisi, non ci sono più preti. E la diocesi di Verona apre alle donneIn diocesi di Verona nuove figure laiche per far fronte alla carenza di sacerdoti. Le decisioni illustrate all’assemblea diocesana ... affaritaliani.it

Mancano i sacerdoti, il vescovo affida le parrocchie a donne e laiciLa diocesi di Verona è stata costretta a correre ai ripari: Mettere mano a un Cristianesimo all'altezza dei tempi che viviamo ... msn.com