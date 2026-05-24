In alcune parrocchie di Verona, sono state avviate modifiche nella guida delle comunità religiose, con donne e laici che assumono ruoli di responsabilità. La decisione riguarda parrocchie senza sacerdoti, portando a un diverso modello di gestione. Non sono ancora chiari i dettagli su come verranno prese le decisioni quotidiane o chi avrà il controllo delle attività parrocchiali in assenza di sacerdoti.

? Domande chiave Come cambierà la gestione quotidiana delle parrocchie senza sacerdoti?. Chi assumerà le responsabilità decisionali nelle comunità senza presbiteri?. Quali nuovi ruoli concreti riceveranno le donne nella diocesi?. Perché questa scelta non modifica la dottrina sul sacerdozio?.? In Breve 380 parrocchie veronesi sono attualmente gestite da 600 presbiteri locali.. Monsignor Ezio Falavegna specifica che la scelta non riguarda il sacerdozio femminile.. Il vescovo Pompili ha già nominato una donna delegata episcopale per la prossimità.. La guida pastorale nelle zone senza preti sarà affidata a uomini o donne laiche.. La diocesi di Verona affronta la carenza di sacerdoti aprendo la guida delle parrocchie ai laici e alle donne, come annunciato durante l’assemblea diocesana alla presenza del vescovo Domenico Pompili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, meno preti: le parrocchie aprono alla guida di donne e laici

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