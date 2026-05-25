Da Valmadrera e Castello di Brianza alle piazze del Salento | la rotta della cocaina con 37 indagati
Due persone residenti nel Lecchese sono tra i 37 indagati nell’ambito di un’indagine sulla rete di traffico di cocaina che si estende da Valmadrera e Castello di Brianza fino alle piazze del Salento. Le indagini, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, hanno portato alla conclusione delle indagini preliminari con un avviso di conclusione. La rete coinvolge diverse località italiane, con un traffico di droga che ha raggiunto diverse regioni.
Due residenti nel Lecchese sono tra i 37 indagati raggiunti dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia. Lo rivela LeccePrima, che ha ricostruito i contorni di un'inchiesta coordinata dalla sostituta procuratrice Roberta Panico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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