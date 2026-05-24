Salento alle urne | 21 comuni decidono il nuovo sindaco tra piazze e vicoli

Notizia in breve

In Salento, 21 comuni sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco, con alcune città che potrebbero conoscere il risultato già al primo turno. Le elezioni coinvolgono sia centri di dimensioni maggiori che piccoli comuni, dove cambiano le modalità di voto per i residenti. Le regole sono state aggiornate e variano in base alla dimensione degli abitanti, influendo sulla possibilità di vittorie immediate o sulla necessità di un eventuale ballottaggio. Le consultazioni si svolgono tra piazze e vicoli, con urne aperte in diverse località della regione.