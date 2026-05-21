Dal cancello grigio alla discarica | la mappa delle piazze della cocaina in Brianza e i pusher con l' autista in Audi
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Prima una telefonata o un messaggio. Poche parole, spesso in codice. Poi l'ordine e l'indirizzo di consegna: le località cambiavano spesso perché la squadra al lavoro si spostava. Ma le piazze di spaccio tra la Brianza e il Milanese si potevano contare sulle dita di una mano: erano sempre le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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