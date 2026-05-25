Da Tirana alla Champions | la Roma non si è mai arresa

Il 25 maggio 2025, a Tirana, la Roma di Mourinho ha vinto il suo primo trofeo Uefa, battendo in finale una squadra avversaria. La vittoria ha rappresentato anche il quinto titolo in carriera per l’allenatore portoghese. La squadra ha conquistato il trofeo dopo aver superato le fasi finali del torneo, con una vittoria decisiva nella partita conclusiva. La coppa è stata sollevata al termine della gara, davanti a un pubblico presente in stadio.

Era il 25 maggio 2025. Sotto il cielo di Tirana, la Roma di Josè Mourinho sollevava un trofeo destinato ad entrare nella storia del calcio italiano: il primo trofeo Uefa della storia giallorossa coincideva con il quinto dell’incredibile carriera del tecnico portoghese. Una notte tanto splendente da illuminare il futuro: la Roma avrebbe continuato a lottare per vincere. Lo si leggeva negli occhi lucidi del tecnico portoghese, nelle fiere dichiarazioni di capitan Pellegrini, nel bagno di folla che poche ore dopo avrebbe abbracciato il Colosseo per celebrare l’impresa cittadina. Una Roma che non si è mai arresa. In dodici mesi Josè Mourinho aveva conquistato un’intera città, e nel momento del trionfo le sussurrava che il meglio doveva ancora venire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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