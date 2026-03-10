La Roma affronta le ultime dieci partite della stagione di Serie A 2025-2026 con il rischio di non qualificarsi alla Champions League. Senza il quarto posto, potrebbero esserci alcune cessioni importanti tra i giocatori della rosa. La squadra si gioca molto nelle prossime gare, mentre i dirigenti attendono sviluppi sui risultati e sulle eventuali strategie di mercato.

Le ultime 10 partite della Serie A 2025-2026 decideranno il destino della Roma. Centrare o meno la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta uno spartiacque fondamentale per il futuro del club e, di conseguenza, per la rosa che Gian Piero Gasperini avrà a disposizione nella prossima stagione. Conquistare il quarto posto, infatti, non significa soltanto tornare a calcare il campo degli stadi più famosi e prestigiosi d’Europa, ma anche poter contare su un’entrata economica considerevole, stimata tra i 40 e i 50 milioni di euro. Risorse che permetterebbero alla società di rinforzare la squadra e mantenerla stabilmente nelle zone nobili della classifica, evitando al tempo stesso alcune cessioni eccellenti che diventerebbero quasi inevitabili in caso di piazzamento dal quinto posto in giù. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la corsa alla Champions si complica: senza quarto posto possibili alcune cessioni eccellenti

