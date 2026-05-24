A Reggio Calabria la sinistra si è arresa prima di iniziare a giocare

Da cms.ilmanifesto.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Reggio Calabria, le urne sono state appena aperte ma il risultato sembra già deciso. La sinistra appare sconfitta e il nuovo primo cittadino è dato per certo da alcuni osservatori. La città sembra aver già scelto, anche se le operazioni di voto sono ancora in corso. La campagna elettorale si è conclusa e le indicazioni dei sondaggi sembrano aver influenzato le aspettative. Restano da verificare i risultati ufficiali.

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Le urne si sono appena aperte ma Reggio Calabria ha già un nuovo primo cittadino. O almeno questa è la netta sensazione che ti arriva in faccia camminando per le vie del centro o della periferia. Francesco Cannizzaro – vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, responsabile nazionale per il Sud del partito e segretario regionale in Calabria – sembra avere già la fascia tricolore addosso. E non solo per la naturale spocchia con cui il candidato parla già come se fosse sindaco da settimane, ma soprattutto per l’incredibile rassegnazione con cui i suoi avversari fanno i calcoli meticolosi nella speranza che al primo turno non vada oltre il 56% delle preferenze. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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