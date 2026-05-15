Cosa: Uscita evento del docufilm “Bowie: The Final Act”.. Dove e Quando: In oltre 150 cinema italiani il 25, 26 e 27 maggio 2026.. Perché: Un ritratto inedito e profondo degli ultimi trent’anni di carriera di un’icona immortale della cultura contemporanea.. A dieci anni esatti dalla scomparsa di una delle figure più enigmatiche, influenti e trasformiste della storia della musica e dell’arte, il grande schermo si appresta a rendere omaggio a David Bowie. Il documentario Bowie: The Final Act, diretto dal pluripremiato regista Jonathan Stiasny, arriva nelle sale italiane come un evento speciale limitato a soli tre giorni, promettendo di trasportare gli spettatori in un viaggio intimo e tecnicamente sbalorditivo attraverso la parabola creativa del Duca Bianco. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Bowie: The Final Act, l’ultimo saluto del Duca Bianco

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Bowie: The Final Act Official Theatrical Trail

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