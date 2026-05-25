Da scuola inagibile a sede di seggi elettorali | il paradosso della scuola Pirandello

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La scuola Pirandello di via Acrone, inagibile da mesi, è stata trasformata in sede di seggi elettorali. La decisione è stata presa dopo che il Libero Consorzio aveva dichiarato l'edificio non stabile, coinvolgendo anche il liceo Politi e l’istituto comprensivo collegato. La struttura, precedentemente chiusa, ora ospita le operazioni di voto, nonostante i problemi di staticità segnalati in passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il “caso” sui problemi di staticità della scuola “Pirandello” di via Acrone era emerso nei mesi scorsi, a seguito dell'inagibilità dichiarata dal Libero Consorzio per il liceo Politi che, con l'istituto comprensivo, sono struttura unica. AgrigentoNotizie, per primo, lo aveva svelato e narrato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il paradosso della DC: tra vecchie critiche e nuova scuola di governoNegli ultimi tempi, la storiografia moderna sta rivedendo il giudizio sulla Democrazia Cristiana, un partito che ha dominato la scena politica...

Da domani si torna a scuola, quali altri ponti aspettano il mondo della scuola?Oggi, 6 aprile, si conclude la pausa pasquale con il Lunedì dell’Angelo, segnando la ripresa delle attività scolastiche per milioni di studenti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web