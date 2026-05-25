Da scuola inagibile a sede di seggi elettorali | il paradosso della scuola Pirandello

La scuola Pirandello di via Acrone, inagibile da mesi, è stata trasformata in sede di seggi elettorali. La decisione è stata presa dopo che il Libero Consorzio aveva dichiarato l'edificio non stabile, coinvolgendo anche il liceo Politi e l’istituto comprensivo collegato. La struttura, precedentemente chiusa, ora ospita le operazioni di voto, nonostante i problemi di staticità segnalati in passato.

Il “caso” sui problemi di staticità della scuola “Pirandello” di via Acrone era emerso nei mesi scorsi, a seguito dell'inagibilità dichiarata dal Libero Consorzio per il liceo Politi che, con l'istituto comprensivo, sono struttura unica. AgrigentoNotizie, per primo, lo aveva svelato e narrato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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