Da domani si torna a scuola quali altri ponti aspettano il mondo della scuola?

Oggi, 6 aprile, si conclude la pausa pasquale con il Lunedì dell’Angelo, segnando la ripresa delle attività scolastiche per milioni di studenti italiani. Da domani si torna in classe, ma il calendario prevede altri ponti nel corso dell’anno che potrebbero influire sul percorso scolastico. La fine delle vacanze pasquali non rappresenta l’unico intervallo di sospensione delle lezioni previste nel calendario scolastico nazionale.

Con il Lunedì dell’Angelo, oggi 6 aprile, si chiude la pausa pasquale per milioni di studenti italiani. Il calendario scolastico, definito a livello regionale e consultabile anche attraverso ricostruzioni come quella pubblicata da Orizzonte Scuola, segna in queste ore il passaggio verso l’ultima parte dell’anno didattico, accompagnata da una sequenza di festività e “ponti” distribuiti tra aprile e giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Quanto manca alla fine della scuola

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