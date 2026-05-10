Il paradosso della DC | tra vecchie critiche e nuova scuola di governo

Negli ultimi tempi, la storiografia moderna sta rivedendo il giudizio sulla Democrazia Cristiana, un partito che ha dominato la scena politica italiana per diversi decenni. Le analisi si concentrano su aspetti che vanno oltre le critiche tradizionali, offrendo una visione più articolata della sua influenza e delle sue pratiche. Questa riscrittura porta a riflettere sul ruolo e l’eredità della formazione politica nel periodo postbellico.

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