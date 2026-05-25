Da Polonia e Germania in visita per conoscere la sanità romagnola | due professioniste ospiti all' ospedale ravennate

Due professioniste provenienti dalla Polonia e dalla Germania sono arrivate in visita all’ospedale di Ravenna per osservare il sistema sanitario locale. L’Azienda sanitaria della Romagna ha accolto le ospiti nell’ambito del programma europeo “Hope Exchange” 2026, dedicato allo scambio di esperienze tra operatori sanitari. La visita si è concentrata su strutture e pratiche assistenziali, con incontri e osservazioni sul funzionamento del reparto.

L’Azienda sanitaria della Romagna partecipa all’edizione 2026 del programma “Hope Exchange”, l'iniziativa europea dedicata allo scambio professionale tra operatori sanitari. L’edizione di quest’anno è focalizzata sui temi della sicurezza del paziente e della sua esperienza all'interno delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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