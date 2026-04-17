La ' Dea Bendata' fa una doppia visita nel Ravennate | centrate due vincite da migliaia di euro

Due vincite da diverse migliaia di euro sono state registrate nel Ravennate, entrambe in occasione di recenti giocate. Nel frattempo, in Emilia-Romagna, un giocatore ha centrato tre vincite per un totale di 34.500 euro nell’ultimo concorso del 10eLotto di giovedì. La combinazione di eventi ha portato a un fine settimana ricco di sorprese per alcuni scommettitori della regione.