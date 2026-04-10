Sei studentesse hanno conseguito la laurea in Infermieristica presso il Polo universitario Empedocle di Agrigento. Le neo-laureate sono pronte a entrare nel mondo della sanità del territorio, dopo aver completato il percorso di studi. La cerimonia di laurea si è svolta di recente, con la presenza di docenti e familiari. Le giovani professioniste si preparano ora a intraprendere le prime esperienze lavorative nel settore sanitario.

Sei nuove professioniste della sanità hanno conseguito la laurea in Infermieristica al Polo universitario Empedocle di Agrigento. La cerimonia si nell’aula magna alla presenza della commissione esaminatrice, dei rappresentanti degli Ordini delle professioni infermieristiche e del ministero della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

ResilHub, il polo universitario di Gemona che combatterà le nuove catastrofi globaliAll'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessore regionale Zilli e il governatore Fedriga.

Leggi anche: Sanità e riorganizzazione. Autonomia infermieristica. Si accende la polemica

Cosa fare dopo la laurea in infermieristica Pubblico, privato o libera professione

Argomenti più discussi: Polo universitario, sei nuove laureate in Infermieristica: Giovani professioniste pronte per la sanità del territorio; Università, si chiude l’era Delfino: Serve studentato diffuso, ecco il progetto.

Sei nuove laureate, di Agrigento e Caltanissetta, in Infermieristica al Polo EmpedocleIeri mattina, nell’aula magna del Polo universitario Empedocle di Agrigento, Alessandra Conte, Teresa Di Giacomo, Stella Manto e Sara Andrea Muratore di Agrigento e Chiara Lauricella e Tetiana Pizzuto ... scrivolibero.it

Sei nuove laureate in Infermieristica ad Agrigento, professionalità per il futuro della sanità territorialeCerimonia partecipata ad Agrigento alla presenza della commissione, dei rappresentanti OPI e del ministero della Salute. Il presidente Occhipinti: Giovani professioniste pronte a portare competenza e ... grandangoloagrigento.it

A Bergamo nasce il primo polo universitario nazionale dedicato alla formazione nel settore aeronautico e della mobilità avanzata - facebook.com facebook

Nasce a Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica x.com