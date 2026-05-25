Da Pietralata al Flaminio Roma accelera sugli stadi A che punto siamo

Roma sta facendo passi avanti sui progetti per gli impianti sportivi. A Pietralata si prosegue con l’iter per il nuovo stadio di una squadra di calcio, mentre si apre una nuova fase per il recupero e l’ammodernamento dello Stadio Flaminio. La presentazione del progetto di ristrutturazione arriva da parte di un’altra società calcistica. Entrambi i progetti sono in corso di sviluppo, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti.

Roma, 25 maggio 2026 – La Capitale accelera sul dossier stadi. Da una parte prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata; dall’altra si apre una nuova fase per il recupero e l’ammodernamento dello Stadio Flaminio, con il progetto presentato dalla SS Lazio. La Giunta Capitolina ha approvato oggi lo schema di convenzione tra il Commissario straordinario del Governo per gli stadi, l’ingegnere Massimo Sessa, la Regione Lazio e Roma Capitale. La delibera rientra nelle procedure previste dall’articolo 9-ter del Decreto Legge n. 962025, relativo alle opere necessarie per Uefa Euro 2032, e punta a rafforzare il coordinamento istituzionale tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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