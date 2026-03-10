Due stadi un solo destino | le sfide architettoniche di Pietralata e Flaminio

Due stadi, Pietralata e Flaminio, sono al centro di un confronto che riguarda le sfide architettoniche e i progetti di riqualificazione. Il dibattito sulla nuova impiantistica sportiva nella città si arricchisce di un intervento tecnico che analizza le caratteristiche e le proposte legate a queste strutture. La discussione si focalizza sugli aspetti pratici e strutturali dei due impianti.

Il dibattito sull'impiantistica sportiva nella Capitale si arricchisce di un contributo tecnico fondamentale. Lorenzo Busnengo, vicepresidente dell' Ordine degli Architetti di Roma, ha diffuso una nota ufficiale per analizzare le criticità e le potenzialità dei progetti che coinvolgono Roma e Lazio. Se per il versante giallorosso la sfida è l'integrazione urbanistica in un quadrante in piena ebollizione, per quello biancoceleste lo scontro è con la tutela monumentale di un'icona del Novecento. Le parole di Busnengo delineano una congiuntura complessa, dove la visione d'insieme e il rispetto dei vincoli normativi diventano i veri arbitri della partita.