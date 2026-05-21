Roma Gualtieri accelera sullo stadio a Pietralata

Da sololaroma.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 maggio è stata posta la prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, un intervento che coinvolge il settore dei rifiuti nella capitale e rappresenta un passo importante nel progetto di ampliamento delle infrastrutture. Nel frattempo, il sindaco ha annunciato un’accelerazione sui lavori per lo stadio a Pietralata, con l’obiettivo di portare avanti i piani della giunta in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Le decisioni riguardano lavori pubblici e investimenti strategici per la città.

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La posa della prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, avvenuta venerdì 16 maggio, segna l’inizio di una complessa stagione politica per la Capitale, ma i piani della giunta capitolina in vista delle elezioni amministrative del 2027 guardano anche a un’altra imponente infrastruttura. Entro i prossimi dodici mesi è infatti previsto l’avvio ufficiale dei cantieri per il nuovo stadio della Roma. La macchina burocratica del Comune ha formalmente attivato l’ultima fase dell’iter amministrativo per la costruzione dell’impianto sportivo a Pietralata, una struttura strategica concepita per accogliere la formazione giallorossa e inserita nei piani di sviluppo per i campionati Europei del 2032. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma, Gualtieri: La prima pietra del nuovo stadio nel 2027

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