Roma Gualtieri accelera sullo stadio a Pietralata

Venerdì 16 maggio è stata posta la prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, un intervento che coinvolge il settore dei rifiuti nella capitale e rappresenta un passo importante nel progetto di ampliamento delle infrastrutture. Nel frattempo, il sindaco ha annunciato un’accelerazione sui lavori per lo stadio a Pietralata, con l’obiettivo di portare avanti i piani della giunta in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Le decisioni riguardano lavori pubblici e investimenti strategici per la città.

La posa della prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, avvenuta venerdì 16 maggio, segna l’inizio di una complessa stagione politica per la Capitale, ma i piani della giunta capitolina in vista delle elezioni amministrative del 2027 guardano anche a un’altra imponente infrastruttura. Entro i prossimi dodici mesi è infatti previsto l’avvio ufficiale dei cantieri per il nuovo stadio della Roma. La macchina burocratica del Comune ha formalmente attivato l’ultima fase dell’iter amministrativo per la costruzione dell’impianto sportivo a Pietralata, una struttura strategica concepita per accogliere la formazione giallorossa e inserita nei piani di sviluppo per i campionati Europei del 2032. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, Gualtieri: La prima pietra del nuovo stadio nel 2027

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Stadio Roma, Gualtieri sub-commissario: poteri speciali per Pietralata

Leggi anche: Roma, ok definitivo al progetto dello stadio di Pietralata. Gualtieri: "Non vediamo l'ora si realizzi"

Roma accelera sulla rigenerazione urbana: Gualtieri punta su investimenti e innovazioneRoma guarda al futuro con un nuovo piano di sviluppo urbano, infrastrutture moderne e investimenti strategici. Durante la seconda edizione del Roma REgeneration Forum, il sindaco Roberto Gualtieri ha ... msn.com

Roma, Gualtieri Abbiamo il dovere di proseguire lavoro di ammodernamentoROMA (ITALPRESS) - È una fase molto positiva della nostra città. Abbiamo il dovere di proseguire il lavoro di ammodernamento delle ... stream24.ilsole24ore.com