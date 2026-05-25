Se il tecnico salta, anche i giocatori più esperti rischiano di essere esclusi. La mancata qualificazione in Champions League influisce sulle decisioni della dirigenza, che potrebbe rivedere la rosa e le strategie. La situazione crea incertezza sul futuro del tecnico e sulla permanenza di alcuni calciatori chiave. La squadra sta valutando i prossimi passi in vista della stagione, considerando possibili cambiamenti nelle scelte tecniche e di formazione.

Luka Modric a fine partita guarda la Curva Sud quasi incredulo. In mano ha la mascherina con cui è tornato a giocare a tempo di record dopo la frattura dello zigomo rimediata contro la Juve meno di un mese fa. Non è bastata al Milan nemmeno la sua classe. Ha fatto di tutto per esserci nelle ultime settimane e dopo la vittoria di Genova, quella contro il Cagliari poteva e doveva essere la passerella per la festa. Si è trasformata in un incubo. Con la Champions, il croato aveva dato segnali di voler restare a Milano per un ultimo ballo nella coppa che ha vinto sei volte in carriera. Ma senza, resta tutto da vedere. Anzi, il pronostico pare decisamente più sbilanciato verso l’addio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Modric a Rabiot: se salta Allegri anche i senatori possono dire addio

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