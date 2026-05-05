Milan allarme Champions! Senza Allegri e Modric possono dire addio | le ripercussioni sul mercato

Il Milan ha subito una sconfitta contro il Sassuolo, alimentando preoccupazioni riguardo la qualificazione alla Champions League. La mancanza di Allegri e Modric potrebbe influire sulle prossime partite, con possibili ripercussioni sul mercato. La stagione rimane in bilico e le conseguenze di questa sconfitta si riflettono anche sul piano delle scelte future del club.

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