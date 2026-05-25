Da Milazzo al palco di Vasco Rossi | la giovane Zaira Lo Giudice aprirà una tappa del tour del rocker

A vent’anni si prepara a vivere una delle esperienze più importanti della sua giovane carriera artistica: la milazzese Zaira Lo Giudice aprirà il concerto di Vasco Rossi in programma il prossimo 13 giugno all’Olbia Arena, una delle tappe del tour estivo del rocker emiliano.Per la giovane pianista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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