Da Milazzo al palco di Vasco Rossi | la giovane Zaira Lo Giudice aprirà una tappa del tour del rocker
Zaira Lo Giudice, ventenne di Milazzo, aprirà il concerto di Vasco Rossi il 13 giugno all’Olbia Arena. La giovane artista si esibirà durante una tappa del tour estivo del rocker.
A vent’anni si prepara a vivere una delle esperienze più importanti della sua giovane carriera artistica: la milazzese Zaira Lo Giudice aprirà il concerto di Vasco Rossi in programma il prossimo 13 giugno all’Olbia Arena, una delle tappe del tour estivo del rocker emiliano.Per la giovane pianista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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