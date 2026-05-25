Da manager Ibm all' Italian raid commando | chi è il maggiore Elio Pedica | Siamo per la pace Cambia il modo di costruirla
Il maggiore Elio Pedica, delegato della Lombardia dell’Unuci, ha aperto la 38ª edizione dell’Italian Raid Commando, competizione militare. Pedica ha affermato che la pace non è semplicemente assenza di conflitto, ma richiede la costruzione attiva di ponti. In passato ha ricoperto ruoli di manager presso IBM. La manifestazione si concentra su competenze militari e sulla promozione di valori legati alla pace e alla collaborazione tra forze.
“La pace non è l’assenza di conflitto. È la costruzione attiva di ponti”. Il maggiore Elio Pedica, delegato della Lombardia per l’Unuci - Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia - lo dice nel discorso ufficiale che apre la 38ª edizione dell’Italian Raid Commando, competizione militare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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