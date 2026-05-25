Da manager Ibm all' Italian raid commando | chi è il maggiore Elio Pedica | Siamo per la pace Cambia il modo di costruirla

Notizia in breve

Il maggiore Elio Pedica, delegato della Lombardia dell’Unuci, ha aperto la 38ª edizione dell’Italian Raid Commando, competizione militare. Pedica ha affermato che la pace non è semplicemente assenza di conflitto, ma richiede la costruzione attiva di ponti. In passato ha ricoperto ruoli di manager presso IBM. La manifestazione si concentra su competenze militari e sulla promozione di valori legati alla pace e alla collaborazione tra forze.