Il grande corteo per la pace e contro l' Italian Raid Commando | anche Lecco in piazza
Domenica 24 maggio, Monza ospiterà un corteo di protesta con numerose bandiere e slogan, mentre al mattino i militari dell'Italian Raid Commando sfileranno per le vie della città in vista di una cerimonia finale in Villa Reale. Nel pomeriggio, invece, si svolgerà una manifestazione organizzata da oltre cento associazioni della società civile, che si riuniranno per esprimere la loro posizione. Anche Lecco parteciperà con una manifestazione pubblica in piazza.
Domenica 24 maggio Monza si trasformerà in un crocevia di bandiere e slogan. Mentre i militari dell'Italian Raid Commando sfileranno al mattino per le strade della città verso la cerimonia conclusiva in Villa Reale, nel pomeriggio risponderà la società civile: oltre cento organizzazioni –. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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