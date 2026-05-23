Benvenuta in Brianza Italian Raid Commando la sinistra che si oppone è ignorante

Un rappresentante di Italian Raid Commando ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di un’esercitazione militare in Brianza, ribadendo il sostegno alle forze dell’ordine. Durante l’evento, ha dichiarato che la sinistra che si oppone all’operazione è ignorante. La maxi esercitazione, ancora in corso, coinvolge diverse forze militari e si svolge nella regione. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sul contenuto dell’esercitazione è stato fornito.

Da sempre ribadisce la sua posizione al fianco delle forze dell’ordine e ha voluto essere presente alla cerimonia di inaugurazione dell’Italian Raid Commando, la maxi esercitazione militare che in questi giorni è in corso in Brianza. E alla sinistra che ha organizzato per domenica 24 maggio un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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