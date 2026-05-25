Il cardigan con frange, noto per il suo stile boho-chic, sta tornando in auge come alternativa al blazer per la primavera. Originariamente reso popolare da un brand italiano circa dieci anni fa, il capo ha riconquistato spazio nel mondo della moda. Questa rivincita si deve all’appeal estetico e alla versatilità del modello, che si adatta alle tendenze attuali senza rinunciare a un tocco di originalità.

A volte ritornano. Consacrato al successo quasi dieci anni fa da Alanui, brand made in Italy che ha ridefinito il concetto di knitwear di lusso, oggi il cardigan con frange conquista di nuovo il panorama fashion grazie al suo irresistibile fascino boho-chic. Camicia come giacca: 5 idee outfit eleganti e casual per la Primavera-Estate 2026 X Leggi anche › La maxi camicia è la nuova giacca estiva? Il capo jolly di stagione che salva ogni look A metà strada tra maglieria luxury e spirito gypsy, nella Primavera Estate 2026 il cardigan etnico si impone come alternativa trendy al classico blazer e alla solita giacca. Lungo o corto, con cintura in vita e bottoni, promette di diventare un vero e proprio jolly: basta lasciarsi ispirare da queste 5 idee outfit. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da indossare in primavera al posto del solito blazer

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Spring Fashion Mistakes Guaranteed to Make You Look FRUMPY After 45

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