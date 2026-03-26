Questa primavera, indossare due blazer sovrapposti rappresenta una scelta di stile che sta attirando l’attenzione. La tecnica del layering prevede la combinazione di capi diversi per ottenere nuovi look, ed è diventata una tendenza diffusa tra chi segue le mode della mezza stagione. Questa strategia permette di sperimentare con gli abbinamenti e di creare outfit originali, pur rimanendo all’interno delle tendenze attuali.

Padroneggiare l’arte del layering, ovvero della stratificazione di capi diversi tra loro per creare nuovi abbinamenti e nuovi look, è una necessità durante la mezza stagione per chi ama la moda. Non solo perché permette di ottimizzare al massimo tutto quello che si ha nell’armadio, ma anche per evitare la fastidiosa sensazione di non avere niente da mettere. Giocare con gli strati, poi, può essere anche molto divertente. La prova arriva da questa formula outfit che punta sul concept del doppio blazer. Ovvero dell’indossare un blazer sopra l’altro, facendo bene attenzione ad alcuni piccoli dettagli. Una proposta che può sembrare azzardata all’inizio, ma che a uno sguardo più attento mostra come un semplice gesto possa fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Indossare un blazer sopra l’altro è il trucco di styling da mettere in pratica questa primavera per stupire davvero

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