In questa primavera, il giaccone leggero o un capospalla versatile stanno diventando i protagonisti dei look quotidiani, sostituendo spesso il blazer o sovrapponendosi ad altri capi. Le condizioni meteorologiche cambiano rapidamente, passando da giornate di sole a momenti di pioggia e freddo, rendendo difficile scegliere cosa indossare al risveglio. La variabilità del clima influenza le scelte di abbigliamento di molte persone ogni giorno.

Non esiste stagione più imprevedibile di questa. Tra giornate di sole splendente e altre grigie come quelle autunnali, decidere cosa mettersi al mattino in queste settimane può diventare una vera sfida. Si parla spesso di rimediare vestendosi a cipolla ed è una mossa strategica che funziona sempre. Quest’anno però lo si può fare con un pizzico di stile in più visto che tra le tendenze più forti ce n’è una perfetta da giocare in questi casi. Stiamo parlando delle mantelle primavera 2026. Ovvero di un caleidoscopio di possibilità per coprirsi le spalle, difendendosi dalle temperature ancora troppo fresche o dalle intemperie ma, allo stesso tempo, di dare un twist in più agli outfit della mezza stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al posto del blazer o stratificata su altri capispalla, è il jolly da giocare nelle giornate imprevedibili della primavera

Articoli correlati

Dove andare nelle Marche per le Giornate Fai Primavera 2026: 3 luoghi da non perdereTornano anche quest’anno le Giornate Fai di Primavera, l’appuntamento più atteso dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e...

Aperture straordinarie nelle cripte e masserie: via alle Giornate Fai di primaveraBRINDISI - La 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera si prepara a svelare i tesori nascosti della Puglia, nel weekend del 21 e 22 marzo.

Contenuti e approfondimenti su Al posto del blazer o stratificata su...

Discussioni sull' argomento L’evoluzione 2026 del tailleur pantalone è ancora più chic; Utility jacket: 5 idee su come abbinarle questa primavera; Guida definitiva alle tendenze Autunno/Inverno 2026-2027 dalle sfilate di Parigi: regnano nero e slim fit; Svelate le 5 giacche di tendenza con cui suggellare i look nella primavera 2026.

Il pezzo giusto da indossare sotto il blazer al posto della camiciaAnche se tecnicamente siamo ancora in inverno, la bella stagione alle porte ci fa davvero venire voglia di mettere da parte cappotti e maglioni pesanti in favore di qualcosa di più leggero. Eppure non ... amica.it

Il Napoli segna dopo 79 secondi e si regala il secondo posto CONTENUTO PREMIUM facebook

Iniziamo col dire il primo posto al mondo dove non potrebbe lavorare: Ufficio Comunicazione Savino Del Bene Volley x.com