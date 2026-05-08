Skate Italia si rifà il look e prepara gli show di Coppa del Mondo a Ostia e Colle Oppio

La federazione di skate italiana ha annunciato un restyling del proprio nome e ha presentato il calendario per il 2026, che include quattro eventi internazionali. In totale, sono undici le discipline rappresentate sotto un’unica organizzazione. Tra le tappe in programma ci sono le competizioni di Coppa del Mondo che si svolgeranno a Ostia e Colle Oppio. La federazione è guidata dal presidente Aracu.

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Partirà da Ostia e si snoderà per tutta Italia il calendario di principali eventi ella stagione 2026 degli sport rotellistici. Simbolo di riqualificazione e trasformazione urbana, lo skate park romano ospiterà il prossimo 16 maggio i campionati italiani di skateboarding e poi il 7 giugno la tappa di Coppa del Mondo del Park, che poi si sposterà il 14 nel suggestivo scenario di Colle Oppio per lo Street, esattamente come un anno fa. Calendario presentato al Salone d’Onore del Coni dal presidente della federazione italiana e mondiale Sabatino Aracu. Che ha così annunciato anche il cambio di denominazione: da Fisr si passa a Skate Italia, in linea con il posizionamento internazionale nel panorama globale degli sport e in coerenza con l'identità della federazione mondiale World Skate.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Skate Italia si rifà il look e prepara gli show di Coppa del Mondo a Ostia e Colle Oppio Notizie correlate Scherma, torna la Coppa del Mondo di sciabola: l’Italia si prepara a Parigi per il LuxardoLa Coppa del Mondo di sciabola maschile tornerà in scena nel weekend del 6-8 marzo, quando a Padova si disputerà la 67ma edizione del prestigioso... Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: Italia trionfa nella staffetta 4×1500 con SuperGreg rimonta showPaltrinieri beffa Olivier negli ultimi metri e regala all’Italia 1 il successo nella staffetta mista davanti a Francia e Australia. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Shakhtar-Crystal Palace: Il pronostico è con gli inglesi, agli ucraini serve un’impresa. Pagina 2 | Skate Italia è già futuro: non solo Federazione ma Community urbanaDal 1993 a guidare Skate Italia è Sabatino Aracu che presiede, dal 2005, anche la Federazione Internazionale, World Skate: Avviamo oggi un nuovo corso. Un percorso partito 10 anni fa da World Skate, ... tuttosport.com Skate Italia: La rivoluzione degli sport rotellisticiROMA (ITALPRESS) - Non più solo una Federazione, ma un ecosistema sportivo e culturale, urban, giovane e sostenibile. La Federazione italiana di tutti gli ... italpress.com