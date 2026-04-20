Sotto sequestro The Sanctuary a Colle Oppio | chiuso per presunte irregolarità e sovraffollamento

La polizia ha effettuato un intervento presso il locale noto come The Sanctuary, situato in via delle Terme di Traiano, e ha posto sotto sequestro l’attività. Il motivo principale riguarda presunte irregolarità nella gestione e un sovraffollamento che avrebbe superato i limiti consentiti. I gestori dell’esercizio hanno dichiarato di voler mettere in regola quanto necessario per la riapertura. La chiusura temporanea è stata decisa dalle autorità competenti.

Blitz della polizia nel noto club-ristorante di via delle Terme di Traiano. I gestori: “Metteremo in regola quello che è necessario” Nuovi sigilli ad uno dei locali della movida romana. Dopo il caso del Piper, anche il The Sanctuary, locale notturno e ristorante nel cuore di Colle Oppio, è stato sottoposto a sequestro preventivo. Il provvedimento è scattato nella notte tra sabato e domenica, al termine di un’ispezione condotta dagli agenti della divisione amministrativa della questura. Secondo quanto riportato anche da La Repubblica, l’intervento è iniziato intorno alle 2.30, mentre la serata era ancora in pieno svolgimento. Lapolizia, muniti di planimetrie, hanno passato perquisito circa 3.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sotto sequestro The Sanctuary a Colle Oppio: chiuso per presunte irregolarità e sovraffollamento Notizie correlate Esami all’Unical sotto accusa: la Cassazione conferma le assoluzioni in appello per presunte irregolarità nei votiLa Corte d’Appello di Catanzaro ha concluso il processo sui presunti esami truccati all’Università della Calabria, confermando le assoluzioni già... Leggi anche: Roma, sotto sequestro una discoteca per sovraffollamento del 638% dopo un blitz dei vigili