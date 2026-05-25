Da giovedì torneo giovanile con 14 società Dall’Antal Pallavicini all’Atletico Borgo | il grande omaggio al dirigente Enzo Ventura

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da giovedì a domenica si svolge il memorial Enzo Ventura, un torneo di calcio giovanile organizzato dalla polisportiva Antal Pallavicini. Sono 14 le società partecipanti, con un totale di 43 squadre coinvolte. La manifestazione rappresenta un omaggio al dirigente scomparso, con incontri programmati nelle diverse categorie giovanili. La competizione si svolge in più giorni, coinvolgendo diverse strutture sportive della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiama memorial Enzo Ventura e, da giovedì a domenica, la polisportiva Antal Pallavicini organizzerà un torneo di calcio giovanile che, complessivamente, interesserà 14 società e 43 squadre. In campo più di cinquecento giocatori, nati tra il 2013 e il 2020, ripartiti in cinque categorie che disputeranno, nell’arco delle quattro giornate, sfruttando nel migliore dei modi il complesso sportivo di via Marco Emilio Lepido, 107 partita. Accanto alla Pallavicini, padrona di casa, troveremo Atletico Borgo, Barca Reno, Bazzanese, Crespo, Ghepard, Idea Calcio, Murri SL, Persiceto 85, Pianorese, Pontevecchio, Real Casalecchio, Real Sala Bolognese e Team Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

da gioved236 torneo giovanile con 14 societ224 dall8217antal pallavicini all8217atletico borgo il grande omaggio al dirigente enzo ventura
© Sport.quotidiano.net - Da giovedì torneo giovanile con 14 società. Dall’Antal Pallavicini all’Atletico Borgo: il grande omaggio al dirigente Enzo Ventura
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Teatro Francini, stagione tra identità e nuova drammaturgia

Video Teatro Francini, stagione tra identità e nuova drammaturgia

Notizie e thread social correlati

CALCIO GIOVANILE, OGGI AL ’TANCA’ LA RASSEGNA CATEGORIA UNDER 14 INTITOLATA ALLO STORICO DIRIGENTE DELLA SOCIETà CANARINA. Nel ricordo di Giorgio Domenichini: Juventus e Inter in campo nel torneo del CanalettoOggi sul campo sportivo ’Astorre Tanca’ si svolge la terza edizione del ’Memorial Giorgio Domenichini’, torneo dedicato a una figura importante del...

Futsal in Progress, torna in Abruzzo il grande torneo giovanile: le finali al Palaroma di MontesilvanoDal 30 aprile al 3 maggio si svolgerà la sesta edizione del torneo giovanile di calcio a 5, che si terrà presso il Palaroma di Montesilvano in...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web