Si chiama memorial Enzo Ventura e, da giovedì a domenica, la polisportiva Antal Pallavicini organizzerà un torneo di calcio giovanile che, complessivamente, interesserà 14 società e 43 squadre. In campo più di cinquecento giocatori, nati tra il 2013 e il 2020, ripartiti in cinque categorie che disputeranno, nell’arco delle quattro giornate, sfruttando nel migliore dei modi il complesso sportivo di via Marco Emilio Lepido, 107 partita. Accanto alla Pallavicini, padrona di casa, troveremo Atletico Borgo, Barca Reno, Bazzanese, Crespo, Ghepard, Idea Calcio, Murri SL, Persiceto 85, Pianorese, Pontevecchio, Real Casalecchio, Real Sala Bolognese e Team Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da giovedì torneo giovanile con 14 società. Dall’Antal Pallavicini all’Atletico Borgo: il grande omaggio al dirigente Enzo Ventura

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