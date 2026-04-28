Futsal in Progress torna in Abruzzo il grande torneo giovanile | le finali al Palaroma di Montesilvano
Dal 30 aprile al 3 maggio si svolgerà la sesta edizione del torneo giovanile di calcio a 5, che si terrà presso il Palaroma di Montesilvano in Abruzzo. L’evento coinvolge diverse squadre provenienti da varie regioni italiane e rappresenta una delle principali competizioni nazionali dedicate ai giovani calciatori. Le finali del torneo saranno disputate negli ultimi giorni della manifestazione, attirando appassionati e addetti ai lavori del settore.
Torna dal 30 aprile al 3 maggio la sesta edizione del Futsal in Progress, uno dei principali tornei giovanili di calcio a 5 a livello nazionale.L'evento durerà quattro giorni, con 115 partite, 21 società e 47 squadre, confermando l'Abruzzo come centro cruciale per lo sviluppo del futsal italiano.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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