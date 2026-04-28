Futsal in Progress torna in Abruzzo il grande torneo giovanile | le finali al Palaroma di Montesilvano

Dal 30 aprile al 3 maggio si svolgerà la sesta edizione del torneo giovanile di calcio a 5, che si terrà presso il Palaroma di Montesilvano in Abruzzo. L’evento coinvolge diverse squadre provenienti da varie regioni italiane e rappresenta una delle principali competizioni nazionali dedicate ai giovani calciatori. Le finali del torneo saranno disputate negli ultimi giorni della manifestazione, attirando appassionati e addetti ai lavori del settore.