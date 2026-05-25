Durante un evento organizzato dal Movimento 5 Stelle, sono stati fatti commenti controversi su Israele, con alcuni partecipanti che hanno usato termini come “governo nazi sionista”. La manifestazione si è svolta con toni accesi, e si è assistito a interventi che hanno suscitato reazioni di sdegno. La discussione ha incluso riferimenti a figure e situazioni passate, e l’atmosfera è stata tesa, con i partecipanti che si sono sfidati a chi pronunciava l’attacco più duro contro Israele.

È una sorta di “Canzonissima” con la kefiah: vince chi articola l'attacco più virulento contro Israele. La maratona è cominciata ieri alla Camera, con una ricca kermesse organizzata dalla deputata 5 Stelle Stefania Ascari, che fu spalla di Mohammed Hannoun, l'architetto giordano accusato di essere il cassiere di Hamas. Già con il titolo dell'evento, i pentastellati hanno puntato in alto: “Dagli Epstein files al genocidio”. La fantasia al potere: Jeffrey Epstein, il faccendiere americano pedofilo, è morto nel 2019, la guerra contro Hamas è scoppiata nell'ottobre del 2023, quattro anni dopo. Un legame più immaginario che reale. La propaganda pentastellata però insiste sul punto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Epstein al governo “nazi sionista”, la kermesse choc del M5S

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