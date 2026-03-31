Variante Statale 16 Croatti M5s | Interrogazione al governo urge ridefinire le priorità del territorio

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al governo riguardo alla variante Statale 16, sottolineando la necessità di ripensare le priorità infrastrutturali dell’area. Con la decisione di interrompere definitivamente i lavori sulla variante, si chiede di concentrare gli interventi sulla sicurezza e sulla riduzione del traffico sulla strada esistente. La questione riguarda quindi la programmazione degli investimenti nel territorio.

Dopo lo stop alla variante della Statale 16, il senatore riminese Marco Croatti chiede nuovi interventi per sicurezza e traffico e annuncia un’interrogazione al governo “Con lo stop definitivo alla variante della statale 16 è ora necessario ridefinire le priorità infrastrutturali del territorio, investire per migliorare la sicurezza e decongestionare i flussi di traffico dell’attuale tracciato". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti. “In tal senso solleciterò il governo e Anas con una interrogazione parlamentare per capire quali interventi alternativi siano previsti per rispondere alle criticità viarie del tratto Bellaria-Misano che oltre 25 anni fa era stato interessato dal progetto della variante perduta”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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