L’Europa pronta a fare la sua parte ora tocca al Governo italiano | M5s sui danni del maltempo in Calabria

Dopo il ciclone Harry del 20 gennaio, che ha causato danni in Calabria, Sicilia e Sardegna, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle hanno richiesto interventi alla Commissione europea e alla commissione per la coesione e la riforma. In particolare, i rappresentanti del partito hanno sollecitato l’attivazione di specifici strumenti di sostegno, evidenziando l’esigenza di un intervento immediato. Ora, si rivolge l’attenzione al Governo italiano.

Gli europarlamentari Tridico e Antoci hanno ricevuto la risposta di von der Leyen. Adesso sollecitano l'intervento della Meloni ad attivare subito la richiesta La presidente Ursula von der Leyen ha risposto confermando disponibilità di fondi e strumenti, ma sottolineando che spetta al governo italiano avanzare formalmente la richiesta entro 12 settimane. La lettera chiarisce che il Fsue può essere attivato esclusivamente su richiesta dello Stato membro, in questo caso l'Italia, entro il termine perentorio di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno. La domanda deve dimostrare che i danni diretti superano le soglie previste dal regolamento europeo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

