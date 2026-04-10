Nel corso del 2025, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 58 milioni di euro appartenenti a organizzazioni criminali e arrestato 251 persone coinvolte in attività illecite. L'azione si è concentrata sul blocco dei patrimoni e sulla riduzione delle risorse finanziarie dei clan mafiosi. I numeri rappresentano un impegno costante nel contrasto alla criminalità organizzata durante l'anno appena concluso.

Il bilancio della lotta alla criminalità organizzata per l’anno 2025 evidenzia una pressione costante sulle strutture finanziarie dei clan, con sequestri di beni che superano i 58 milioni di euro. I dati ufficiali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diffusi in occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, delineano un quadro di intensa attività investigativa che ha portato a 251 arresti e al monitoraggio capillare dei flussi economici legati agli appalti pubblici. L’azione preventiva della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) si è concentrata sulla protezione del tessuto economico legale, puntando dritto ai capitali accumulati illecitamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia, colpo ai clan: 58 milioni sequestrati e 251 arresti nel 2025

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