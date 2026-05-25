Cynthia Nixon festeggia 14 anni di matrimonio con la moglie | Innamorarmi di Christine è stata la cosa migliore che abbia mai fatto dopo aver avuto nostro figlio
Cynthia Nixon ha celebrato 14 anni di matrimonio con la moglie, condividendo un messaggio sui social. La attrice ha scritto che innamorarsi di Christine è stato il miglior gesto dopo la nascita del loro figlio. La ricorrenza è stata festeggiata mentre si trovava sul set della quarta stagione di una serie televisiva. La coppia ha vissuto il momento pubblicamente, senza specificare dettagli aggiuntivi sulla celebrazione.
Ed eccole sorridenti e abbracciate, con Cynthia Nixon che sfoggia l'ormai inconfondibile acconciatura riccia di zia Ada. Parlando del marchio di fabbrica del suo personaggio al Boston.com, l'attrice ha recentemente spiegato: «Quando ci stavamo preparando per girare la prima stagione, stavano lavorando alle parrucche per noi. Dissi che volevo che Ada avesse molti ricci. Volevo che avesse un aspetto giovanile, perché è molto giovanile, anche se non è più giovanissima. Anche se la sua acconciatura non le si addice più, lei è giovane dentro, a volte fin troppo. Adoro questo aspetto del personaggio». Fuori dal set, Cynthia Nixon, è impegnata come attivista e come madre di tre figli: Seph Mozes, 29 anni, e Charles Ezekial Mozes, 23 anni, avuti dall'ex marito Danny Mozes; Max Ellington Nixon-Marinoni, 15 anni, avuto con Marinoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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