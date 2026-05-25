Cynthia Nixon ha celebrato 14 anni di matrimonio con la moglie, condividendo un messaggio sui social. La attrice ha scritto che innamorarsi di Christine è stato il miglior gesto dopo la nascita del loro figlio. La ricorrenza è stata festeggiata mentre si trovava sul set della quarta stagione di una serie televisiva. La coppia ha vissuto il momento pubblicamente, senza specificare dettagli aggiuntivi sulla celebrazione.

Ed eccole sorridenti e abbracciate, con Cynthia Nixon che sfoggia l'ormai inconfondibile acconciatura riccia di zia Ada. Parlando del marchio di fabbrica del suo personaggio al Boston.com, l'attrice ha recentemente spiegato: «Quando ci stavamo preparando per girare la prima stagione, stavano lavorando alle parrucche per noi. Dissi che volevo che Ada avesse molti ricci. Volevo che avesse un aspetto giovanile, perché è molto giovanile, anche se non è più giovanissima. Anche se la sua acconciatura non le si addice più, lei è giovane dentro, a volte fin troppo. Adoro questo aspetto del personaggio». Fuori dal set, Cynthia Nixon, è impegnata come attivista e come madre di tre figli: Seph Mozes, 29 anni, e Charles Ezekial Mozes, 23 anni, avuti dall'ex marito Danny Mozes; Max Ellington Nixon-Marinoni, 15 anni, avuto con Marinoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cynthia Nixon festeggia 14 anni di matrimonio con la moglie: «Innamorarmi di Christine è stata la cosa migliore che abbia mai fatto, dopo aver avuto nostro figlio»

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