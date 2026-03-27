Ciro Immobile, ex attaccante di Lazio e Bologna ora al Paris FC, ha rilasciato un’intervista a SkyCalcio Unplugged durante la quale ha parlato della sua carriera e di alcuni aspetti legati alla Nazionale italiana. Ha dichiarato che Inzaghi è il migliore allenatore che abbia mai avuto e ha espresso il desiderio di concludere la carriera alla Lazio. Inoltre, ha menzionato un episodio avvenuto all’inizio dell’anno, quando Gattuso gli avrebbe detto qualcosa riguardo alla sua posizione in Nazionale.

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© Calcionews24.com - Immobile racconta: «Inzaghi il migliore allenatore che abbia mai avuto, mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio. Io in Nazionale? A inizio anno Gattuso mi disse una cosa»

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