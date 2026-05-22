Il governo ha deciso di nominare un nuovo responsabile per la cybersecurity, interrompendo così una serie di cambi ai vertici dell’agenzia in soli quattro anni. La scelta arriva in un momento di attenzione crescente sulle minacce digitali e sulla gestione dei Big Data. La nomina segue una serie di passaggi ai vertici dell’ente, con tre direttori che si sono succeduti nel breve periodo. Restano aperte le domande sul ruolo della competenza tecnica per la tutela della sicurezza nazionale.

? Domande chiave Perché l'Agenzia ha cambiato tre direttori in soli quattro anni?. Come influirà la competenza sui Big Data sulla sicurezza nazionale?. Quali tensioni hanno causato le dimissioni del precedente direttore?. Perché il governo ha bloccato il piano di assunzioni di Frattasi?.? In Breve Quacivi succede a Bruno Frattasi dopo la gestione di Roberto Baldoni nel 2023.. Il governo ha bocciato il piano di Frattasi per trenta nuovi manager.. L'agenzia si è trasferita da via Santa Susanna a corso d'Italia.. Il profilo tecnico punta su Big Data e competenze di ex Sogei..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybersecurity, il Governo nomina Quacivi: stop ai cambi al vertice

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