Due nuovi striscioni della Curva Sud sono stati esposti, con scritte come “Cardinale go home: SHAME!”. Nel frattempo, il club sta affrontando un summit tra dirigenti, tra cui Furlani, Tare, Allegri e Moncada, che potrebbe portare a diversi cambiamenti di staff. La tensione tra i tifosi e la dirigenza resta alta, mentre si attendono aggiornamenti sulle decisioni future.

Saranno giorni bollenti per il Milan: già oggi sono in corso summit. Il Diavolo viaggia a vele spiegate verso un'altra rivoluzione: come ha rivelato il nostro Stefano Bressi, inviato per Pianeta Milan, a scegliere il prossimo amministratore delegato sarà Calvelli, a scegliere il direttore sportivo sarà Ibrahimovic. Si perché Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri e Moncada sono tutti destinati a lasciare il Milan nelle prossime ore, dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partita tra Milan e Cagliari è stata caratterizzata, oltre che da un pessimo Diavolo in campo, dai tifosi a San Siro che hanno spinto il Milan a vincere fino alla fine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Curva Sud, altri due striscioni: “Cardinale go home: SHAME!” | Foto PM

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Ecco alcuni degli striscioni della festa dell'Inter per il Double. Rivalità con il Milan da padrone.

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Squadra avvisata! #Milan, nuovi striscioni della Curva Sud ? x.com

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