Curriculum dello Studente obbligatorio alla Maturità 2026 come compilarlo e dove scaricare il modello

A partire dalla Maturità 2026, il Curriculum dello Studente diventa un documento digitale obbligatorio per l’esame. Durante il colloquio orale, sarà preso in considerazione. È necessario compilare il modulo seguendo le istruzioni fornite e inserire le informazioni richieste. Il modello può essere scaricato dal sito ufficiale dedicato, e la compilazione deve essere completata prima della data dell’esame.

Il Curriculum dello Studente è un documento digitale obbligatorio per l'esame di Maturità. Quest'anno sarà importante in sede di colloquio orale: ecco come si compila e quali informazioni devono esserci all'interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Curriculum dello studente maturità 2026: inserite le prove Invalsi, ecco cosa cambia

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