Il Curriculum della studentessa e dello studente | governance organizzativa e responsabilità dirigenziale nell’attuazione del modello 2026

Un nuovo modello di Curriculum scolastico introduce un cambiamento importante, passando da un documento fisso allegato al diploma a un sistema dinamico che accompagna e gestisce il percorso dello studente nel tempo. Questo approccio richiede una governance organizzativa più strutturata e responsabilità più chiare nella direzione delle attività educative, con l’obiettivo di migliorare la gestione del percorso formativo e adattarlo alle esigenze degli studenti.

L’adozione del nuovo modello di Curriculum segna un passaggio concettuale rilevante: da documento statico allegato al diploma a sistema dinamico di costruzione e gestione del percorso dello studente. Tale trasformazione comporta, per le istituzioni scolastiche, un cambiamento sostanziale nell’approccio organizzativo. Leggi la guida – Riservata agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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