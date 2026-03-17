Maturità 2026 aggiornato il Curriculum dello studente | arriva la sezione sulle prove INVALSI e più peso nel colloquio NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’adozione di un nuovo modello del Curriculum dello studente, aggiornato con il decreto ministeriale del 9 gennaio 2026. La versione rivista include una sezione dedicata alle prove INVALSI e attribuisce un peso maggiore al colloquio durante l’esame di maturità 2026. La nota n. 78340 del 16 marzo 2026 comunica ufficialmente questa modifica ai documenti ufficiali.

Con la nota n. 78340 del 16 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato l’adozione del nuovo modello del “Curriculum della studentessa e dello studente”, aggiornato con il decreto ministeriale 9 gennaio 2026, n. 2, in attuazione del d.lgs. 622017. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Curriculum dello studente: ecco il nuovo MODELLO con la sezione sulle prove Invalsi. Decreto Maturità 2026, Invalsi nel curriculum dello studente: cosa cambiaA partire dal 2026, i risultati delle prove Invalsi entrano ufficialmente a far parte del Curriculum dello studente, il documento che accompagna... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maturità 2026 aggiornato il Curriculum... Temi più discussi: Esame di maturità 2026: le prove scritte degli anni precedenti, divisi per anno dal 2005; Maturità 2026: al via le aree disciplinari per le correzioni delle prove scritte; 100 giorni alla Maturità 2026, storia e origini della tradizione; Maturità 2026, per gli studenti inizia il countdown: 100 giorni all’esame. 10 MARZO Maturità 2026, scattano i 100 giorni: inizia il conto alla rovescia per l’Esame di StatoAl di là delle superstizioni, i 100 giorni rappresentano soprattutto un momento di condivisione e consapevolezza. statoquotidiano.it INVALSI Maturità 2026, per i risultati dovrai attendere il diplomaMentre clicchi sulle risposte a marzo, il sistema sta già calcolando il tuo livello. Ma tra te e i risultati c’è di mezzo l'esame di Maturità ... skuola.net “A un certo punto, capisci che certe cose non si aggiustano”. Il musicista dei Coma Cose racconta la fine del legame con Francesca Mesiano. Il matrimonio lampo, il tour vissuto da separati e la consapevolezza della maturità - facebook.com facebook Maturità 2026, per gli studenti inizia il countdown: 100 giorni all’esame x.com