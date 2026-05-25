curling stefania constantini annuncia sui social la composizione del nuovo team

Stefania Constantini ha annunciato sui social la composizione del nuovo team di curling. La Nazionale femminile italiana sta attraversando un periodo di cambiamenti, dopo una rottura interna che ha modificato gli assetti della squadra. La notizia si inserisce in un quadro di riorganizzazione del movimento azzurro nel curling, con nuove formazioni e possibili sviluppi nelle competizioni future.

Periodo di grandi cambiamenti nel curling italiano, dove la frattura consumatasi all’interno della Nazionale femminile ha ormai ridisegnato gli equilibri del movimento azzurro. Dopo settimane di indiscrezioni, tensioni e separazioni, è stata Stefania Constantini ad ufficializzare il nuovo corso attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “ Nuova stagione, nuova squadra! Siamo pronte per questo nuovo inizio. E voi? “. Parole semplici ma significative, con cui la skip veneta ha sancito la nascita del nuovo team destinato ad accompagnarla nel prossimo quadriennio. La rottura del gruppo che aveva rappresentato l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e agli ultimi Mondiali era diventata ormai inevitabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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