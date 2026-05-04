Il team Constantini, composto da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis, ha annunciato attraverso un post su Instagram la separazione e lo scioglimento della formazione. La squadra, nota nel panorama del curling femminile, ha comunicato di aver deciso di intraprendere strade diverse. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle motivazioni di questa decisione è stata fornita nel comunicato ufficiale.

Il Team Constantini annuncia lo scioglimento, la squadra che ha fatto le fortune del curling femminile e che comprendeva Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis, ha comunicato la propria fine con un post sul proprio profilo instagram. “Dopo anni di impegno, crescita e momenti indimenticabili, la nostra squadra ha raggiunto traguardi straordinari – tra cui il punto più alto del curling femminile italiano e il ruolo di Vice Campionesse Europee. Guardandoci indietro, siamo profondamente grate per il cammino che abbiamo percorso insieme: ogni sfida, ogni vittoria e ogni momento condiviso, hanno reso questo viaggio unico e indimenticabile.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Curling, il team Constantini annuncia la separazione: “Prendiamo strade diverse”

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