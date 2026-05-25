A Roma sono state aperte tre piste da curling situate nelle vicinanze del Colosseo. La presenza di queste strutture si distingue rispetto alle tradizionali piste da bocce, più comuni durante l’estate nella capitale. La scelta di installare piste dedicate a questo sport si inserisce nel contesto di iniziative sportive e ricreative per la stagione estiva. La loro apertura è stata comunicata ufficialmente il 25 maggio 2026.

Roma, 25 maggio 2026 – Più lecito aspettarsi tre campi da bocce che tre piste da curling nell’estate romana. E invece un ghiaccio sintetico di ultima generazione permetterà allo sport di Stefania Constantini (“non vedo l’ora di provarle”, la campionessa su Instagram) e Amos Mosaner di approdare all’ombra del Colosseo. La magia si compie da metà giugno a metà settembre all’interno del parco di Colle Oppio, divenuto negli ultimi anni simbolo di rinascita sociale e sportiva del territorio. Una disciplina olimpica che fino a ieri sembrava lontanissima dall’immaginario urbano della Capitale, diventa invece simbolo di una nuova idea di spazio pubblico, inclusione e futuro, grazie all’iniziativa promossa da Sport e Salute dopo il grande entusiasmo generato dal curling durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Curling da gladiatori: ecco tre piste all’ombra del Colosseo

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