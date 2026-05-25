Curiosità campagna elettorale parte 2

Durante la campagna elettorale, è stato pubblicato un video con lo slogan “e ora ve lo abbiamo detto anche in giapponese”. Il video mostra un candidato che pronuncia lo slogan in diverse lingue, tra cui il giapponese, accompagnato da immagini di cittadini e simboli politici. La clip dura circa due minuti e mira a catturare l’attenzione degli elettori con un tono ironico.

Tempo di lettura: 2 minuti E con lo slogan “e ora ve lo abbiamo detto anche in giapponese” al video realizzato dal candidato al consiglio comunale Giso Amendola, che con traduzione in giapponese e con un manga invita al voto, va sicuramente l’Oscar dell’originalità per la comunicazione di questa campagna elettorale per le amministrative a Salerno che di chicche ne ha regalate diverse. Anche in questo secondo articolo alla ricerca di curiosità troviamo il consigliere comunale della lega uscente, Dante Santoro che si guadagna un secondo posto tra le iniziative singolari, con il suo il tuffo al mare. Tre bracciate e poi in costumino rosso per promettere il mare più pulito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Should campaign workers be AFRAID of AI

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