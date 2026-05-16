Salerno da Ai agli incontri ravvicinati | le curiosità di questa campagna elettorale

A Salerno, la campagna elettorale si svolge tra incontri faccia a faccia, distribuzione di volantini e l’uso dei social media. Le attività tradizionali si affiancano alle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, che vengono impiegate per comunicare con gli elettori. Le strade della città si riempiono di candidati e sostenitori, mentre le piattaforme online ospitano dibattiti, messaggi e campagne pubblicitarie. La varietà di metodi rappresenta una fase della campagna elettorale in pieno svolgimento.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dalle strade ai social, dal volantinaggio tradizionale all’intelligenza artificiale, la campagna elettorale imperversa nelle città e nelle pagine di Salerno. Gli spazi fisici che potrebbero essere tanti sono finiti per diventare pochi per 8 aspiranti sindaci e 626 candidati al Consiglio tanto da costringere alcuni ad avere incontri ravvicinati dei propri comitati elettorali. L’immagine più simpatica è quella a Torrione che dal balcone di Gaetana Falcone, (assessora uscente all’Istruzione) dal quale è stato steso un mega striscione verticale, arriva quasi a toccare l’insegna del sottostante comitato elettorale di Nino Savastano ( ex consigliere regionale e già assessore alle politiche sociali). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, da Ai agli incontri ravvicinati: le curiosità di questa campagna elettorale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comune di Salerno, Villani (M5S) attacca: “No ai concorsi in piena campagna elettorale"Preoccupazione e perplessità emergono anche dal fronte politico dopo l’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali del Comune di Salerno circa... «Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva»Arezzo, 30 aprile 2026 – «Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva». Promozione ottimizzata da Google(TG:e10838).aip - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ruggi di Salerno, stop agli straordinari oltre le 250 ore: cresce la tensione nei repartiUna misura che, secondo molti operatori sanitari, rischia di avere pesanti ripercussioni sull’organizzazione interna dei reparti e sulla gestione quotidiana dei servizi ospedalieri. agro24.it Salerno, avvicinate in auto e derubate: in due finiscono ai domiciliariSono 17 i furti messi a segno, tra luglio e settembre scorsi, contestati al momento ad Alessandro Palo e Giovanni Milione arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Salerno su disposizione del gip ... ilmattino.it