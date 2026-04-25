Comunali Alaia parte carico | Non si faccia caciara in campagna elettorale

La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Un candidato ha invitato i suoi sostenitori a evitare polemiche eccessive durante questo periodo. Le prime dichiarazioni sono state fatte nei giorni scorsi, con un richiamo a mantenere un clima sereno e a concentrarsi sui temi principali della campagna. Finora, le iniziative pubbliche si sono concentrate su incontri con gli elettori e sulla presentazione dei programmi.

Tempo di lettura: 2 minuti “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Alla luce delle prime dichiarazioni diffuse dagli organi di stampa, mi permetto di consigliare ai nostri avversari di evitare di ricorrere a fantasiose ricostruzioni nel vano tentativo di buttarla in caciara. Guardassero piuttosto in casa propria, visto che a quanto pare hanno persino vergogna dei rispettivi alleati. Noi siamo convinti di aver messo in campo la migliore proposta per il futuro di Avellino, una città che chiede di essere pacificata dopo anni di lacerazioni, divisioni, contrapposizioni tribali e di disastri amministrativi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali, Alaia parte carico: “Non si faccia caciara in campagna elettorale” Notizie correlate Referendum, la campagna elettorale al via: subito un faccia a faccia Nordio-Conte. A destra in coro: “Non è un voto sul governo”E’ Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, che per galvanizzare comprensibilmente la base elettorale alza l’asticella: il referendum sulla... La campagna elettorale si accende. Ecolò: "Primarie o addio coalizione"Ecolò torna a chiedere le primarie e, nel caso dovessero essere organizzate il prossimo 29 marzo, ha già una candidata a disposizione: l’attuale...